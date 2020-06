Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a comis-o! Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca ii sunt "dragi" constructorii romani, dar "mult mai draga ii este constructia de autostrazi". Orban a confundat insa autorul citatului pe care l-a parafrazat, adica filosoful Aristotel, care spunea: "Mi-e prieten Platon, dar mai prieten imi…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au participat, sambata, la Targu Mures, la inaugurarea noii Unitati de Suport Medical COVID-19, cu 90 de paturi, care a fost realizata in doar zece zile de la concept pana la executie, prin reamenajarea salii…

- Selgros anunța mai multe masuri adresate clienților din HoReCa, printre care discounturi la prima cumparatura realizata in perioada 15 mai - 30 iunie și extinderea termenelor de plata cu pana la 45 de zile. Hotelurile, restaurantele, barurile și cafenelele care sunt sau vor deveni clienți…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca intentia Guvernului este de a dota sectiile de terapie intensiva ale spitalelor cu cel putin 2.000 de ventilatoare.Orban a explicat ca, in acest moment, capacitatea de ocupare a paturilor din sectiile de terapie intensiva este mica, dar ca se doreste…

- "In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente epidemiologice. (...) Aceasta masura de sprijin, in schimb, va avea o durata limitata, sa spun doua luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei…

- Pentru contractul de proiectare si executie a tronsonului Zimbor - Poarta Salajului, parte a Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea au fost depuse trei oferte din partea unei asocieri și a doua...

- Joi, 2 aprilie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B2: Zimbor - Poarta Salajului (km 13+260 - km 25+500)". Pana la termenul…