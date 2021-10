La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Guvernul propus de catre Dacian Cioloș nu a obținut votul de incredere in Parlament, Ludovic Orban, fostul lider al Partidului Național Liberal, a ieșit la rampa cu declarații tranșante. Și a aratat cu degetul nu doar in direcția lui Florin Cițu, ci și a președintelui Klaus Iohannis. […] The post Orban s-a dezlanțuit și cere demisia lui Cițu! „Ar fi foarte potrivit sa ii cer si demisia presedintelui Iohannis, dar...” first appeared on Ziarul National .