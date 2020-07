Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban s-a dezlanțuit in Parlament, acolo unde a fost audiat pe tema achizițiilor de la Unifarm."In ceea ce privește achizițiile uitați-va la achizițiile gurnamentale. Cu cat s-au facut achiziții, achiziția de masti pentru elevi care au susținut examene s-a facut cu 1,42…

- Alianța USR - PNL pentru Primaria Capitalei ar putea sari in aer, dupa un atac al USR. Premierul Ludovic Orban ar trebui audiat de procurori in cazul Unifarm și al maștilor de protecție, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu. El spune ca va prezenta DNA noi probe in dosarul Unifarm. Intre timp,…

- „Rugamintea mea catre cetateni este sa nu tina cont de deciziile Curtii Constitutionale” Ludovic Orban a criticat decizia Curtii Constitutionale a Romaniei privind neconstitutionalitatea unor masuri impotriva pandemiei de coronavirus , prevazute in timpul starii de alerta. Premierul a declarat, in…

- Ludovic Orban considera ca Nicusor Dan are capacitatea de a castiga Primaria Capitalei deoarece el cunoaste problemele Bucurestiului si are solutii pentru a rezolva problemele cetatenilor. "Nicusor Dan este candidatul PNL si candidat care este sprijinit de partenerii nostri. Nicusor Dan are…

- ​La câteva ore dupa ce în Parlament a anunțat „sume uriașe” pentru investiții, premierul Ludovic Orban a declarat ca, deocamdata, se face o evaluare resurselor financiare. „Mi-e greu sa va dau acum o suma, pentru ca așteptam o decizie la nivel european. Avem câteva…

- Ludovic Orban se arata deranjat de discutiile despre posibile nereguli in achizitiile facute de Guvern pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Premierul afirma ca ar trebui cercetate achizitiile facute de alte institutii si autoritati."Achizitii s-au facut de catre ONAC, sunt transparente,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut, joi, Ministerului Sanatatii sa monitorizeze achizitiile facute de spitale, atragand atentia ca Unifarm detine stocuri de echipamente conforme si nu sunt folosite. Seful Executivului spune ca centrele medicale aflate in subordinea autoritatilor locale nu fac achizitiile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut Ministerului Sanatatii sa monitorizeze achizitiile facute de spitale, atragand atentia ca Unifarm detine stocuri de echipamente conforme, dar ca acestea nu sunt folosite. Orban a acuzat spitalele ca prefera achizitiile de la "firme de casa", in conditiile in care…