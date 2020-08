Orban s-a aprins! Mesajul lui e clar: „Nu sunt de acord cu traseismul politic”

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Timișoara, ca nu este de acord cu traseismul politic, insa este deranjat atunci cand doar liberalii sunt aratați cu degetul, in condițiile in care toate formațiunile politice au racolat oameni din alte partide.

- Dragoș Gradescu, Puya s-a nascut la Timișoara pe 22 iulie 1979. Acesta este interpret de muzica hip-hop (respectiv rap). Cu puțin timp in urma artistul a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook. Ce scrie Puya despre ce se intampla in Romania. Mesajul violent a lui Puya dupa decizia șocanta din…

- MASURI…Premierul Ludovic Orban le-a cerut reprezentantilor autoritatilor locale sa sustina actiunile Guvernului pentru combaterea riscului de raspandire a noului coronavirus. Mesajul premierului Orban a fost transmis la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania.…

- Premierul Ludovic Orban a avut, marti, o intalnire cu prefectii, la Ministerul de Interne, pentru a pregati masurile de aplicare a legii carantinei. Seful Executivului a atras atentia ca la acest moment, riscul de tramsmitere a virusului in comunitate a crescut. Potrivit premierului, ne confruntam cu…

- Premierul Ludovic Orban a respins, sambata, ideea social-democratilor, care vorbeau despre prelungirea starii de alerta cu doar 15 zile si a anuntat ca decizia de a prelungi starea de alerta este luata in baza recomandarilor specialistilor.Seful Executivului a anuntat ca prelungirea, de catre Guvern,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat la ceremonia de semnare…

- Medicul timisorean Virgil Musta propune un bilant dupa 3 luni de pandemie. Romania a trecut de la starea de urgenta la starea de alerta, iar de azi relaxarea devine mult mai mare, cu terase deschise si calatorii intre localitati fara adeverinta. Pericolul nu a trecut, spune Musta, care ne avertizaza…