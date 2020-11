Orban rupe tăcerea! Probleme mari privind alegerile parlamentare Premierul Ludovic Orban a afirmat ca tuturor celor aflati in izolare, carantinare sau sunt internati in spital trebuie sa li se ofere dreptul de a vota prin intermediul urnei speciale mobile. Seful Executivului a adaugat ca exista intr-adevar o problema care este legata de faptul ca, in cazul in care este o persoana din judetul Giurgiu, de exemplu, si esti internata intr-un alt judet. „Aici e foarte complicat de gasit o solutie, pentru ca dreptul de vot se exercita in cadrul circumscriptiei care este judetul, respectiv municipiul Bucuresti ”, a explicat prim-ministrul. „Din punctul nostru de vedere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

