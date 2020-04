Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile, potrivit news.ro.Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Romania a luat inca din primul moment masuri extrem de serioase in contextul coronavirusului, dovada fiind diferența numarului de cazuri avute de țara noastra și alte țari in care raspandirea a pornit in același timp....

- Sunt ajutați astfel romanii aflați in Italia care sunt lucratori sezonieri și care sunt afectați de restrangerea drastica a activitaților economice, dar și romanii care se afla in situații deosebite, fara posibilitați reale de a continua prezența pe teritoriul italian.MAE transmite ca detaliile privind…

- Deoarece suntem intr-o situație complicata, din cauza coronavirusului, președintele Klaus Iohannus a decretat starea de urgența in intreaga țara, pe o perioada de 30 de zile. Președintele Klaus Iohannis a susținut astazi o videoconferința prin care, printre altele, le transmite un mesaj important persoanelor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in videoconferinta sustinuta duminica seara, de la Vila La 1, unde se afla in izolare, ca romanii din Italia, zona cu focar de coronavirus, pot veni acasa, chiar daca se instituie starea de urgenta, insa vor fi bagati obligatoriu in carantina timp de 14 zile. "Le…

- Premierul Ludovic Orban face un apel la responsabilitate si spune ca autoritatile nu vor putea gestiona situatia daca virusul se va raspandi rapid in Romania. „Daca va creste numarul celor in carantina la 70-80-100 de mii va fi extrem de dificil, pentru ca nu vom avea suficiente resurse umane”, a spus…