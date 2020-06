Orban: Romania va incerca sa aplice programul flexibil de munca

Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta modalitate de sustinere a angajatilor si companiilor are oarecum un caracter de noutate in Romania si ea a fost aplicata in tari europene, in special in Germania, si a dat rezultate. Incercam si noi sa aplicam acest sistem de program flexibil de munca. Trebuie sa fixam cadrul. La nivelul…

- Numarul contractelor de munca incetate de la declararea starii de urgenta (16 martie) a urcat la 424.389 pana miercuri, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Cele mai multe contracte incetate (75.025) erau din Comertul cu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii lor si, totodata, are in vedere schimbarea legislatiei din Romania cu privire la activitatea Agentiile de Plasare…

- Numarul contractelor de munca suspendate de la inceputul starii de urgenta a atins, marti, 1.005.508 de unitati, in crestere fata de ultima situatie anuntata anterior, joi, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), de 901.623 de contracte suspendate. Potrivit cifrelor furnizate ministerului…