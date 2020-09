Premierul Ludovic Orban considera ca Romania va beneficia, in urmatorii ani, de oportunitati de dezvoltare pe care nu le-a mai avut in ultima perioada. "Din fericire, Romania va beneficia in urmatorii cel putin sapte ani, daca nu si mai mult, de oportunitati pe care nu le-a mai avut in ultima perioada. In primul rand, Romania este o tara din ce in ce mai atractiva pentru partenerii ei economici internationali. In al doilea rand, Romania va beneficia de finantare cum nu a beneficiat in istoria sa. Finantari externe importante, fie din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, fie din facilitatea de rezilienta…