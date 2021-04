Romania si-a asumat in mod serios si a respectat toate angajamentele ca stat membru NATO si este suta la suta alaturi de aliatii euro-atlantici in lupta pentru viata si securitate comuna, a afirmat, marti, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.



"Ne aflam in fata unui moment in care Alianta trebuie sa se adapteze unui mediu de securitate marcat de foarte multe elemente noi. In ceea ce priveste provocarile cu care ne confruntam, cum ar fi amenintarile hibride, securitate cibernetica, comunicarea strategica, consider necesara o adancire a cooperarii intre statele aliate, context…