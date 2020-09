Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, joi, la inaugurarea unui terminal de cereale in Portul Constanta, spunand ca trebuie utilizat la maxim in beneficiul Romaniei avantajul strategic dat de port. “Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj. Romania are principala poarta de intrare-iesire a Europei care…

- "Ganditi-va ca ne-ar fi prins pandemia, criza economica, seceta, inundatia cu un guvern condus de Dancila si de echipa de analfabeti functional grupati in jurul lui Dancila. Unde ar fi ajuns Romana astazi dac nu luam decizia de a pune mai presus de interesul personal al partidului pe care il conduc…

- Cum a reimparțit Guvernul banii la rectificare. Deficitul bugetar este cu 50 mld. lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului, in decembrie 2019 Deficitul este in prezent cu 50 de miliarde de lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului de stat pentru anul curent, in decembrie 2019, a declarat,…

- “Cu siguranta rectificarea bugetara va fi adoptata in cursul acestei saptamani. Ministerul Finantelor va finaliza raportul privind starea economica si bugetara, chiar astazi impreuna cu domnul ministru al Finantelor o sa mai purtam discutii cu ministri, ordonatorii principali de credite, privitoare…

- Agentiile de turism din Romania apeleaza la interventia statului pentru gasirea unor solutii viabile pe termen scurt si mediu, in perspectiva relansarii activitatii turistice si a asigurarii vacantelor dorite de romani, se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa premierului Ludovic Orban de catre…

- La inceputul sedintei de Guvern, Ludovic Orban a spus ca planul are "bun de tipar de ieri". "Acest plan va schimba strategia de dezvoltare a Romaniei. Va schimba viziunea asupra modului in care Romania trebuie sa se dezvolte, sa se modernizeze. Prin acest plan de investitii si de relansare…

- PSD trage politic în criza coronavirusului, șefii de organizații primind instrucțiuni de la centru pentru a-i ataca organizat, în conferințele de presa, pe liberali.Potrivit punctajului social-democraților, consultat de HotNews.ro, liderii partidului trebuie sa transmita insistent…