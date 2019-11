Stiri pe aceeasi tema

- Gral Medical a inregistrat venituri de 120 milioane lei in primele 9 luni din 2019, potrivit Mediafax.Citește și: Viorica Dancila da vina pe Klaus Iohannis: Chiar presedintele n-a putut vorbi pentru ca aceasta investitie sa aiba loc in Romania? La nivelul de grup, compania Gral Medical…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, in primele opt luni din 2019, in crestere cu 16% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 6,104 miliarde euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni AGERPRES. In structura,…

- Deficitul din comerțul exterior al României a depașit 10 miliarde de euro dupa primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica. Luna august a fost…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica. In perioada ianuarie - iulie 2019,…

- Exporturile au crescut cu 2,1%, devansate de importurile care au fost cu 5,8% mai mari. Deficitul comercial a ajuns aproape de 9,5 mld. lei Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,135 miliarde euro in perioada ianuarie-iunie, cu 38,1% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate marti.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,135 miliarde euro in perioada ianuarie-iunie, cu 38,1% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei

- Poliția Romana a contorizat infracțiunile grave produse in primele șase luni ale anului 2019. 946 de violuri, 112 omoruri și 19.851 de fapte de violența domestica au fost comise in țara, potrivit unei statistici a polițiștilor. In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel national au fost inregistrate…