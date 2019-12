Stiri pe aceeasi tema

- S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce romanca a divortat de sotul ei pe care il acuza ca a fost violent cu cei mici, insa nici ea nu a obtinut custodia. Acum, a solicitat protectie in interiorul ambasadei Romaniei de la Helsinki, dar a fost refuzata pentru ca nu are cum sa primeasca azil.Camelia…

- Victor Ponta, președintele PRO Romania, a comentat, la Romania TV, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Cred ca acest rezultat se va pastra…

- ​Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, i-a criticat, miercuri pe parlamentarii PSD care au dat aviz negativ în comisiile de specialitate pentru 3 miniștri propuși, el aratând ca în alte cazuri senatorii și deputații au acceptat și miniștri analfabeți funcționali. „Acești…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a inceput negocierile pentru formarea noului guvern. Misiunea nu e tocmai ușoara! Partidele care au semnat moțiunea de cenzura pun, in unele cazuri, condiții care se bat cap in cap.

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…

- PNL a schițat formula viitorului Guvern care ar putea inlocui Guvernul Dancila. Actualizare... „Vom avea un guvern asumat, care va avea toleranța zero fata de interlopi, fața de grupari infractionale. Va fi un guvern politic foarte probabil. PNL este…

- Motiunea de cenzura a opozitiei a trecut cu 238 de voturi favorabile, cinci peste limita majoritatii. Surprinzator este ca trei parlamentari PSD au votat alaturi de Opozitie. Reporterul Gazeta de Cluj a contactat parlamentarii clujeni pentru a le cere punctul de vedere cu privire la rezultatul moțiunii…