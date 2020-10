Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca, in prezent, in Romania exista 169 de laboratoare in care se pot face 50.000 de teste pe zi pentru depistarea virusului SARS-CoV-2. Ministrul...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca pana la aceasta ora in Romania sunt 368 de localitați in care rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul critic de 3 cazuri la mia de locuitori,Intrebat de premierul Ludovic Orban cate localitați au depașit rata…

- Numarul mediu de salariati din economia locala a depasit 5,1 milioane in 2019, cu circa 96.000 mai multi comparativ cu anul precedent. In afara de municipiul Bucuresti (984.000 de angajati), judetele Timis (240.000), Cluj (239.000) si Constanta (181.817) au avut cei mai multi salariati in 2019, conform…

- SUA vrea sa construiasca o autostrada și o cale ferata care sa lege porturile Constanța, din Romania, și Gdansk, din Polonia. Anunțul a fost facut de ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, care a vorbit despre beneficiul uriaș pentru economia regiunii.Citește și: Capii de lista ai PNL…

- "Inca odata PSD a aratat ca este dusmamul Romaniei. Iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce am depasit-o. Sa votezi, in conditiile unei contractii economice majorari de 6,7- din PIB ara existenta niciunul venit suplimentar demonstreaza ca PSD este inamicul…

- Cei care vin in Romania din tari cu multe cazuri de COVID-19 ar putea sa nu mai stea 14 zile in carantina daca prezinta un test negativ la coronavirus. Este o posibilitate luata in calcul de autoritati, anunta premierul Ludovic Orban. El a mai spus ca se face o analiza pentru fiecare tara in parte […]…

- „Ideea acestui tronson s-a nascut in mandatul meu de ministru al Transporturilor. Sigur ca si aici au trebuie sa treaca 13 ani pentru dezvoltarea acestui tronson care va oferi o alternativa pentru cei care vin de pe aeroportul Otopeni. Progresul era putin peste 11% inainte de a veni guvernul liberal…

- Premium Porc Group continua planul de expansiune pe piața locala și ajunge la 10 ferme in urma achiziției și modernizarii complexului Ianca din județul Braila, format din doua ferme – Matador și Goliat – investiție ce se ridica la peste 1.600.000 euro. Complexul Ianca a fost inițial inchiriat in 2017…