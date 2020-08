Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi, la Brasov, ca, din punctul sau de vedere, riscul de imbolnavire cu COVID-19 pentru copiii este mai redus la scoala decat daca ar sta acasa, fara supraveghere.

- AN SCOLAR 2020-2021. "Eu cred personal - dar am si discutat cu specialisti - ca riscul de imbolnavire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la scoala, unde copilul este sub supravegherea cadrelor didactice, cea mai mare a timpului, cu exceptia pauzelor, decat atunci cand este lasat…

- „In perioada starii de urgența a existat o forma de sprijin pentru familiile cu copil. Pe perioada in care au fosts suspendate cursurile școlare, un parinte, la alegere, a avut posibilitatea sa stea acasa, intr-un fel de concediu platindu-i-se 75% din salariul sau”, a declarat premierul. El susține…

- "Am constituit un grup interministerial in care am pregatit deschiderea scolilor in functie de diferitele variante epidemiologice. Nu pot sa spun acum. Daca reducem numarul de cazuri si riscul de infectare scade semnificativ, deschidem scoala intr-un fel, daca va creste numarul de cazuri, deschidem…