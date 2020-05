Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 152.000 de clienti ai sistemului financiar-bancar au beneficiat pana in prezent de prevederile Ordonantei 37 privind amanarea ratelor iar totalul creditelor cu rate amanate pana la 9 luni este de aproximativ 3,3 miliarde de lei, a spus ministrul Finantelor, Florin Citu. "Scopul intalnirii…

- Presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, considera ca la "o criza asa de puternica" este foarte greu sa se mai puna "problema profitului" in ceea ce priveste bancile, in prezent acestea fiind preocupate de felul in care administreaza resursa disponibila. …

- "Daca in perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale institutiilor de credit, pentru a acoperi cererea populatiei si a intreprinderilor, au atins nivelul record de 4,4 miliarde de lei (de doua ori mai mult decat in decembrie 2019, perioada sarbatorilor de iarna), in ultimele…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, marși seara, despre sistemul financiar-bancar și ce se va intampla cu ratele romanilor, in perioada epidemiei de coronavirus."Am anunțat ca vom lua masuri graduale, in funcție de evoluția epidemiei. Am luat masura izolarii, anchetei epidemiologice. inchiderii…