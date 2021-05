Orban: Reprezint şi trecut, şi prezent şi viitor în PNL Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta "cu incredere" in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind "cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii". Intrebat intr-o conferinta de presa daca se considera trecutul sau viitorul PNL, in contextul candidaturii sale la functia de presedinte al formatiunii politice, Orban a raspuns: "Si trecut, si prezent si viitor". "Noi vom demara festivalul democratiei in PNL, care nu inseamna numai congresul si alegerea presedintelui partidului, inseamna adunari generale in fiecare organizatie locala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

