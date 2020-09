Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, la Calarași, ca solicitarea lui Dacian Cioloș de demitere a ministrului Educației este un demers poliitc. „Doamna Anisie a fost secretar de stat in timpul guvernarii Cioloș. Atunci a fost buna și acum nu mai e?”, intreba Orban, potrivit Mediafax.

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, ar trebui sa-si dea demisia, acuzand-o ca este responsabila de ”harababura” legata de inceperea noului an scolar.”E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…

- Lidia Mirzac, profesoara de Limba si literatura romana la Colegiul Silvic „Bucovina”, din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, a postat pe Facebook mesaje de multumire primite de la elevii pe care i-a pregatit si care au fost uimiti de notele mari obtinute la bacalaureat. Intre cei care au felicitat-o…