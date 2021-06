Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in localitatea Bumbesti Pitic din judetul Gorj, ca toate lucrarile care se efectueaza prin PNDL vor fi decontate, in acest sens urmand sa aiba loc, in august, o rectificare bugetara. Ludovic Orban a transmis primarilor si constructorilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, in judetul Gorj, referindu-se la candidatura premierului Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, ca "probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine" pentru a-i putea ulterior convinge pe altii, mentionand ca nu…

- „«Voi fi presedintele PNL», trebuie sa-si repete de 20 de ori. Ca sa ii convingi pe altii, trebuie sa fii tu convins si probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine ca sa poata sa-i convinga si pe altii", a afirmat Ludovic Orban, intrebat vineri la vizita vizitei in comuna Bumbesti…

- Intrebat la o conferința de presa susținuta vineri, la Piatra Neamț, daca ia in calcul sa candideze la functia de presedinte al Romaniei la alegerile prezidentiale din 2024, premierul Florin Cițu a replicat ca momentan, nu. „In acest moment, nu. Avem foarte multe de facut la guvernare. Avem o campanie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis vineri, in judetul Gorj, ca va fi un presedinte de partid mai bun decat Florin Citu si a enumerat mai multe calitati care il recomanda pentru un nou mandat in fruntea formatiunii. Printre acestea, el a subliniat ca stie sa negocieze, ca are un sistem de a…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Propunerea Biroului Executiv este ca alegerile in filiale sa inceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc in 25 septembrie, cu prezenta fizica a 5.000 de delegati. Cel mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in judetul Dolj, referitor la directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu, care este acuzat de inselaciune prin folosirea de documente de studii falsificate, ca Bratu a fost pus in functie in perioada guvernarii PSD si dupa demitere a obtinut repunerea…