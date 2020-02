Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul incearca sa dezvolte un dispozitiv de absorbtie a fondurilor europene in domeniul Cercetare - Inovare, care sa integreze cat mai multe companii private.Citește și: Dana Budeanu desfiinteaza strategia PSD: 'Ok, politica e curva. Ba,…

- "Sigur, suntem in statut de guvern interimar, deci practic nu avem capacitatea de a emite proiecte de legi sau ordonante de urgenta, pana la investirea urmatorului guvern. Putem sa rezolvam tot ce tine de legislatia secundara, hotarari de guvern. De exemplu, pregatim hotararea de guvern, pe care…

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…

- Premierul demis strica toate ocurile facute ieri, atunci cand in spațiul public au aparut informații conform carora cele 25 de OUG-uri adoptate inaintea demiterii prin moțiune nu vor fi publicate in Monitorul Oficial. Ludovic Orban a afirmat, joi, ca cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința…

- Guvernul are in vedere o regandire a arhitecturii institutionale in materia absorbtiei fondurilor europene, urmarind, printre altele, descentralizarea absorbtiei banilor europeni pe Agentii de Dezvoltare Regionala pe langa care vor functiona Autoritati de Management, in vederea simplificarii procedurii…

- Guvernul are in vedere o regandire a arhitecturii institutionale in materia absorbtiei fondurilor europene, urmarind, printre altele, descentralizarea absorbtiei banilor europeni pe Agentii de Dezvoltare Regionala pe langa care vor functiona Autoritati de Management, in vederea simplificarii procedurii…

- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- Romania are dificultați la atragerea fondurilor europene pentru cercetare in sanatate, neavand o tradiție și o infrastructura bine fundamentata in acest sens, dar lucram pentru a spori șansele cercetatorilor romani de a accesa finanțari de la Uniunea Europeana in urmatorii șapte ani, a fost mesajul…