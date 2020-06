Orban recunoaşte: „Majorarea nu poate fi susţinută” Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar și intr-o situație economica favorabila, dar ca, acum, cand Romania este intr-o criza, creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi susținuta financiar. „Majorarea cu 40% ar fi fost foarte greu de facut chiar in condițiile in care eram intr-o situație economica favorabila, așa cum aratau datele la inceputul anului, atunci cand am adoptat bugetul. Suntem intr-o criza economica, suntem intr-o criza care a afectat atat veniturile la bugetul de pensii, cat și veniturile bugetului de stat. Se vede limpede… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

