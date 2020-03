Stiri pe aceeasi tema

Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va face rectificarea bugetara in 2-3 saptamani, adaugand ca autoritaților locale le va aloca resursele necesare pentru cheltuielile sociale cu persoanele vulnerabile. „Avem in intenție sa dam autoritaților locale pentru susținerea persoanele vulnerabile…

Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va face rectificarea bugetara in 2-3 saptamani, adaugand ca autoritaților locale le va aloca resursele necesare pentru cheltuielile sociale cu persoanele vulnerabile. „Avem…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca dupa trei luni de guvernare membrii Executivului pot fi „extrem de multumiti” de rapiditatea cu care au gasit solutii la „multitudinea de probleme cu care am fost confruntati datorita administrarii catastrofale a treburilor publice in ultimii ani”. „Implinim…

- Premierul Ludovic Orban afirma, privind in spate la evenimentele care au dus la infaptuirea Micii Uniri, ca națiunea noastra este una puternica atunci cand este unita in jurul unui obiectiv comun, iar provocare actuala este aducerea țarii in pas cu celelalte țari...

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni seara, despre intentia Exxon Mobil de a vinde participatia de 50% pe care o are la proiectul din Marea Neagra, afirmand ca nu s-a luat o decizie privind vanzarea catre Lukoil si ca Romania isi doreste „un partener serios”, dar „nu putem hotari noi”.

Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul iși dorește creșterea alocațiilor pentru copii dar intr-o formula care sa fie posibil de finanțat. Orban a declarat ca aplicarea majorarii ceruta de PSD ar mari deficitul bugetar cu un procent semnificativ.