- Intrebat marti seara, la finalul sedintei coalitiei, daca sustine schimbarea din functie a unor ministri, daca evaluarea acestora va impune remanierea lor, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca nu considera oportuna remanierea in primul an de guvernare. “Punctul meu de vedere a fost clar,…

- Florin Cițu țintește supremația in PNL, dupa instalarea ca premier. In septembrie, pe 25, liberalii tranșeaza viitorul partidului, dar și al Romaniei, daca este sa ne luam dupa tabara care il susține pe premier. Pana atunci, Florin Cițu face senzație pe Instagram. ”I wish I was James Bond” este melodia…

- Președintele PNL Ludovic Orban a comentat remanierea ministrului de Finanțe susținand ca „ar vrea sa creada ca nu este vorba despre o pedeapsa” deoarece Alexandru Nazare a refuzat sa-l susțina pe Florin Cițu in cursa interna pentru șefia partidului. Președintele PNL a declarat joi ca nu l-a susținut…

- „M-ati mai intrebat legat de remaniere si v-am spus ca, in conformitate cu evaluare mea ca presedinte al PNL, dar si cu activitatea ministrilor, eu ca presedinte sunt multumit de activitatea ministrilor PNL si ii sustin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul ca a fost invocat acordul meu. Nu a avut…

- Intrebat daca are vreo propunere pentru portofoliul de la Finanțe in calitate de lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban a replicat: Vom discuta acest subiect. Referitor la persoana pe care premierul Florin Cițu o dorește la Ministerul Finanțelor, Orban a precizat ca nu a avut…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul în care premierul Florin Cîțu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor. Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare la partidului. "M-a deranjat faptul ca a spus ca a avut…

- ​​Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern ca a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în care propune preluarea interimatului de catre premier. „Avem proiecte întârziate la…

- ​​Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este primul pe lista remaniabililor, nefiind exclus ca o decizie în acest sens sa fie luata chiar astazi, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Nazare ar fi al doilea ministru care ar fi remaniat, dupa Vlad Voiculescu, de la Sanatate. Potrivit…