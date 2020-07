Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a decis, joi, ca Parlamentul nu poate decide asupra Hotararii privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta. De asemenea, judecatorii CCR au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru.Premierul Ludovic Orban a declarat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul trebuie sa fie pregatit cu orice modificare a legislatiei care se impune, in cazul in care in urma deciziei Curtii Constitutionale sunt afectate articole care creeaza cadrul legal pentru dispozitivul de aparare a cetatenilor impotriva COVID."Sigur…

- Hotararea de Guvern care stabileste masurile de relaxare care intra in vigoare la 1 iunie a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat deja ca va fi modificata, pentru a permite folosirea plajelor si de catre persoane cu prosopul sau cearceaful. Noile masuri…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic si nu vor fi deschise din 15 mai. In schimb, se vor deschide magazinele din mall-uri care au intrari exterioare, dar si hotelurile si parcurile, de asemenea, cu respectarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment, UNIFARM avand un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni. El a fost intrebat daca, in acest moment, in Romania exista suficiente kituri…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment. El a declarat, la Iasi, ca UNIFARM, firma de achizitii a statului, are un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni.Premierul a fost intrebat daca, in acest moment,…

- Premierul Ludovic Orban a evidentiat joi, in deschiderea sedintei Guvernului, importanta derularii lucrarilor de investitii, atat publice, cat si a celor facute de companiile din coordonarea ministerelor, precum si de firmele private. "Treptat, se vor anula masurile de restrictie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara cp in perioada urmatoare s-ar putea sa plece la munca in strainatate in jur de 80.000- 90.000 de romani. „Avem aproximativ o estimare, in jur de 80-90.000 de persoane care este posibil sa plece”, a declarat premierul la TVR 1, intrebat cati romani ar putea…