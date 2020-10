Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- "Nu am trecut de 1,5, nu se raporteaza la o data a INS de acum mai multi ani, ci ne raportam la datele de la Evidenta Populatiei care sunt de 2,2 milioane (locuitori ai Capitalei - n.r.), deci suntem sub 1,5. Si, in realitate, ca sa va spun drept, populatia Bucurestiului este mai mare, nu este de…

- Nivelul transmiterii covid-19 este "alarmant" in Europa, a subliniat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii, ingrijorata de asemenea de scurtarea perioadei de carantina deja decisa sau avuta in vedere de mai multe tari, intre care si Franta. "Datele din septembrie trebuie sa fie un semnal de…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, toate cererile "sunt in procesare", iar fondurile utilizate…

- Nouazeci si cinci la suta dintre persoanele care au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus in orasul pakistanez Karachi (sud) au fost asimptomatice, dezvaluie un studiu, ceea ce ar putea explica numarul extrem de scazut de decese legate de pandemie in aceasta tara dens populata din Asia de…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș prin Institutul Național de Statistica INS a anunțat rata incidenței cumulate de transmitere a COVID-19, pentru fiecare localitate. Dupa aceste date vor stabili scenariul dupa care va incepe școala. Criteriul epidemiologic in baza caruia unitațile/instituțiile…

- In aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4388 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 10 persoane diagnosticate cu…

- Secretarul de stat colonel medic Ionel Paul Oprea va coordona Direcția de Sanatate Publica (DSP) a Bucureștiului, a decis ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Decizia vine dupa numeroasele dovezi care arata ca la aceasta direcție lucrurile nu funcționau. Conform Ministerului Sanatații (MS), vor continua…