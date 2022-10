Stiri pe aceeasi tema

- Simina Loica l-a acuzat pe tatal copilului sau ca nu se implica in totalitate in creșterea lui, mai exact ca nu-i cumpara mancare și scutece, iar Alex Zanoaga a raspuns acuzațiilor facute de bruneta in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iata ce a marturisit fostul soț al Siminei Loica!

- Faptul ca Rusia acuza Moldova de interzicerea culturii și patrimoniului rusesc, lipsa de respect pentru cultura rusa și incercari de interzicere a limbii ruse, nu au legatura cu realitatea. O spune ministrul Culturii, Sergiu Prodan, invitat in cadrul emisiunii „Alternativa” de la TV8. „Pe de o parte,…

- PSD a anunțat excluderea din partid a deputatului Aurel Balașoiu și spune ca se așteapta ca acesta sa demisioneze urgent din Parlament. Partidul vorbește despre „incalcarea legii, a demnitații umane și a moralei creștine”. PSD sustine ca masura a fost luata pentru ca deputatul a fost implicat intr-un…

- Dupa luni de tacere, Shakira a vorbit in premiera despre desparțirea de Gerard Pique, fotbalistul lui FC Barcelona, și despre acuzațiile de frauda pe care i le aduce statul spaniol. La inceputului lui iunie 2022, Shakira și Gerard Pique anunțau oficial ca s-au desparțit. De atunci, cantareața și fotbalistul…

- Presedintele ICR, Liviu Jicman, a transmis, vineri, in legatura cu acuzatiile aduse de scriitorul Dinu Flamand referitoare la reducerea finantarii de carte tradusa, ca „toate dosarele care au indeplinit cerintele regulamentare primesc finantarea de care au nevoie”, dupa ce ICR a primit suma solicitata…

- EXPLICATII…Scandalul pornit dupa ce mai multi vanatori au fost prinsi, cu arma, intr-un lan de porumb, dupa lasarea noptii, ia o noua intorsatura. Si asta dupa ce proprietarul tarlalei l-a acuzat pe Florin Dobarceanu de furt. In replica, acesta spune ca nimic nu este adevarat, ca altcineva a furat porumbul…

- Mama copilului raspunde acuzațiilor facute de soțul ei și susține ca nu și-a mai vazut fiica de 7 luni. Femeia a fost nevoita sa faca ordonanța președențiala pentru a-și revedea fiica. Aceasta a marturisit ca soțul ei a fost destul de violent cu ea, motiv pentru care a luat-o pe cea mica și a plecat…

- Liderul Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, afirma ca ce s-a intamplat la Ministerul Agriculturii - unde fostul detinator al portofoliului, social-democratul Adrian Chesnoiu, este cercetat de DNA pentru ca a incercat sa influenteze concursurile de ocupare a unor posturi de conducere - arata…