- Premierul demis Ludovic Orban reactioneaza la afirmatiile lui Victor Ponta, din Parlament, cu privire la frecventarea unor clinici de dezalcoolizare. Orban sustine ca Ponta minte."Asta arata nivelul de documentare a domnului Ponta și nivelul minciunii sale. Afirmația este o mojicie și o minciuna…

- Remus Pricopie este rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Este nascut la 22 ianuarie in Neamț și a fost ministrul educației in guvernarea Victor Ponta din decembrie 2012 pana in decembrie 2014. Este casatorit și are doi copii.Vezi și: Victor Ponta l-a UMILIT…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, l-a jignit pe Ludovic Orban in plen Parlamentului, dupa ce acesta ii reproșase ca s-a operat in strainatate, dar acum critica OUG pe sanatate."Draga Ludovic, sa stii ca eu m-am operat de picior, nu am fost la o cura de dezalcoolizare, pentru ca acelea sunt private…

- Liderul PRO Romania i-a dat replica lui Ludovic Orban, precizand ca a mers intr-o clinica privata pentru a se opera la picior, acuzandu-l pe el ca a mers intr-o clinica de dezalcoolizare."Draga, Ludovic, eu m-am operat la picior, nu am fost la o clinica de dezalcoolizare. Acelea sunt toate private.…

- Liderii PSD susțin ca au voturile pentru trecerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, dar voturile decisive par sa fie la Pro Romania. „Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a recomandat, luni, premierul Ludovic Orban sa-si dea demisia daca doreste anticipate si sa nu se bazeze pe social-democrati. Afirmatia vine in contextul depunerii motiunii de cenzura impotriva Guvernului, dupa ce Executivul si-a asumat raspunderea pe legea care prevede…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, vineri, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor, la Iasi. In Piata Unirii din Iasi va fi prezent si presedintele Pro Romania, Victor Ponta. Liderul PSD Marcel Ciolacu, a carui prezenta fusese anuntata initial, si-a anulat participarea…

- Ludovic Orban a infirmat ca va candida, din partea PNL, la Primaria București, așa cum au titrat digi24.ro și g4media.ro. Premierul acuza cele doua site-uri de fake-news. Liderul PNL a participat, alaturi de Marcel Ciolacu, la inscaunarea noului Arhiepiscop-Mitropolit Romano-Catolic de București.”In…