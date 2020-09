Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a sagetat din nou PSD-ul, de aceasta data sambata, din județul Bacau. Mai exact din Onești, oraș pe care Ludovic Orban a declarat ca ar putea deveni ”un pol de dezvoltare economica, in loc sa fie un pol de saracie”. Pana atunci, insa, șeful Guvernului și, totodata, al PNL-ului, a adus in discuție…

- Presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Onesti, in cadrul unei intalniri electorale, ca societatea RAFO a fost distrusa de "mafia PSD". "RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia pesedista. Sa nu ne facem ca nu stim acest lucru. Onestiul este tinut…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar fi vrut sa amane inceperea scolii, deoarece Guvernul nu era pregatit, iar acest lucru "ar fi fost un dezastru", potrivit Agerepres. "Asta ar fi vrut premierul vremelnic, Ludovic Orban,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri cu privire la orice eventuala reinchidere a frontierelor intre tarile Uniunii Europene. Acesta a sustinut ca ar fi o masura contraproductiva si ineficienta impotriva cresterii numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters. Macron s-a pronuntat,…

- Co-presedintele USR Dacian Ciolos spune ca are propriile rezerve privind felul in care a fost gestionata criza si cel in care se pregateste reconstructia economica, dar subliniaza ca ”PSD nu are nicio cadere sau legitimitate sa vrea sa schimbe acum guvernul, intr-o situatie complicata sanitar, de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca si-ar dori ca la alegerile parlamentare Alianta USR-PLUS sa obtina un rezultat care sa-i permita sa guverneze singura, relateaza Agerpres."În teoria probabilitatilor este una din alternativele cu o probabilitate rezonabila ca dupa…

- Președintele PLUS Alba, Mihail David, a reacționat la scandalul de la Campeni, acolo unde Sorin Nicolae Trif, stabilit la sfarșitul anului trecut de USR Alba drept candidat la funcția de primar al orașului Campeni, a anunțat ca se retrage din politica. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, fostul…

- Planul guvernului de relansare economica, „copiat dupa cel al PSD” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca mare parte din planul de relansare economica elaborat de guvern copiaza programul de guvernare al social-democrațiilor. Marcel Ciolacu…