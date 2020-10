Orban: Putem să oprim creşterea numărului de cazuri de COVID în 7-10 zile Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca va putea fi oprita cresterea numarului de cazuri de COVID in 7-10 zile, dupa ce au fost luate ultimele masuri. "Parerea mea este ca putem sa oprim cresterea numarului de cazuri, estimarea mea e ca putem sa oprim in 7-10 zile. De ce? Pentru ca, pe de o parte, am instituit noi masuri care au oprit activitatile unde a existat cea mai mare rata de raspandire a virusului, am impus portul mastii si alte masuri, am si intensificat controalele, am si diversificat tehnicile de control, sunt politisti in civil, o parte semnificativa din efectivele Politiei fac controale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

