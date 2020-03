Orban: Putem candida separat sau pe liste comune cu USR-PLUS la Consiliul General al Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca ar fi preferat un candidat PNL la Primaria Capitalei, dar crede ca Nicușor Dan, pe care liberalii au decis sa il susțina, are 99% șanse sa...

- Liberalii și aliații lor deschid și inchid topul politicienilor din aceasta saptamanain care ultimul loc este ocupat de Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, iar primul loc de noul premier desemnat, Florin Cițu, potrivit unui clasament realizat de Ion…

- Vlad Voiculescu a anunțat ca se retrage din cursa pentru Primaria generala a Bucureștiului, dupa ce PNL a anunțat ca îl susține pe Nicușor Dan. Cu toate acestea, Voiculescu a criticat PNL pentru modul în care a ales sa stabileasca candidatul opoziției, ”în spatele ușilor închise”,…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni vineri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se candidatul la Primaria Capitalei, dar si lista Cabinetului condus de premierul desemnat Florin Citu si programul de guvernare al viitorului Executiv.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu…

- Ludovic Orban a anuntat ca a decis sa-l propuna pe Nicusor Dan in calitate de candidat sustinut de PNL la Primaria Capitalei. "Decizia pe care am luat-o a fost una care tine cont de cunoasterea problemelor Bucurestiului, de interesul pe care l-a manifestat Nicusor Dan pentru a gasi solutii,…

- "Mi-am anuntat candidatura la Primaria Sectorului 2 al Capitalei din partea partidului ADER acum o saptamana, iar astazi am decis sa anuntam candidatul in cursa pentru scaunul de edil-sef al Capitalei in persoana domnului Bogdan Stanoevici", a declarat Neculai Ontanu, potrivit unui comunicat remis…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar obtine 28%.…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…