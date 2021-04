Ziua și vizita prin țara. Cam așa pare sa arate agenda actualului lider al PNL-ului, la finalul acestei saptamani. La o zi dupa ce a fost in județul Dolj, Ludovic Orban a ajuns, sambata, in Mehedinți. S-a oprit la sediul Prefecturii locale, unde a susținut o conferința de presa, alaturi de ministrul Energiei, Virgil Popescu. […] The post Orban, puseu de sinceritate, in timpul vizitei in Mehedinți: Sa zic ca nu are nicio legatura cu Congresul v-as minti - VIDEO first appeared on Ziarul National .