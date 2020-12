Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a evitat sa raspunda la intrebarile legate de poziția lui Dacian Cioloș in legatura cu lista scurta pentru alcatuirea guvernului. Intrebat daca Cioloș a avut nemulțumiri privind prezența in guvern a lui Sorin Cimpeanu Orban a spus: „Aș prefera sa nu comentez. Vom discuta aceste…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…

- „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.Reacția lui Cioloș vine in contextul zvonurilor potrivit carora Ludovic…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca vaccinarea anti-COVID nu va fi obligatorie, iar strategia de imunizare va fi prezentata saptamana aceasta. "Autoritatile nu pot sa oblige pe cineva sa se vaccineze, noi putem sa le aratam toate avantajele vaccinarii, sa incercam sa ii convingem…

- In ziua in care s-a inregistrat un nou record negativ in Romania privind numarul de cazuri noi COVID-19, președintele Klaus Iohannis a participat in aceasta seara, la ședința de Guvern. Iohannis a anunțat masuri dure care se vor aplica de lunea viitoare. Romania a inregistrat astazi o zi neagra in lupta…

- Mai multe localitați din Salaj urmeaza sa intre in carantina, a anunțat premierul Ludovic Orban. Județul a depașit indicele de 5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Conform premierului, localitațile care au depașit indicele de 6 cazuri la mia de locuitori vor fi carantinate. „Am identificat,…

- „Sigur ca vor continua PNDL-rile. Am vazut niste fake news lansate de adversarii nostri politici. Este adevarat ca este in curs de rezolvare o problema de suplimentare a bugetului pentru PNDL, in cadrul bugetului Ministerului Dezvoltarii. Problema pe care o vom rezolva”, a declarat Ludovic Orban, intrebat…