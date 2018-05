Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, figureaza ca angajat la o societate comerciala din Mureș, înca de anul trecut, potrivit informațiilor PSnews.ro. Șeful liberalilor a fost încadrat cu jumatate de norma, pe un post de ,,consilier inginer construcții".

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile”, le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie ”sa dea cu parul”…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a calificat drept ”o petarda” acuzațiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). ”Eu m-am saturat de aceasta victimizare ieftina, care din pacate este preluata de altii care vad ca nu au dat o proba concreta pentru asertiunile lor, nu au dat o dovada, nu au nimic,…