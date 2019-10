Orban, promisiuni făcute opoziţiei, pentru susţinerea Guvernului PNL. Dăncilă: E ca într-un film de comedie "Ceea ce s-a intamplat dupa motiune ne ingrijoreaza pe toti, pe cetatenii acestei tari. Cei care au luptat sub coordonarea directa a presedintelui Iohannis, un presedinte care a incalcat Constitutia si care a iesit public sa ceara demiterea acestui guvern prin motiune de cenzura, cel care a discutat cu liderii politici pentru a da jos acest guvern, cel care se comporta ca presedintele de facto al PNL, a aruncat tara in haos si a plecat din tara. Nu stim ce va urma, vedem ca premierul desemnat, Ludovic Orban, vorbeste cu liderii politici. E ca intr-un film de comedie: unora le spune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu putem sa votam un guvern liberal. Nu stiu de ce e atata suparare. Ludovic Orban spunea ca are suficiente voturi, dar eu cred ca nu trece nici saptamana viitoare guvernul", a punctat fostul premier Victor Ponta. Liderul Pro Romania crede ca PSD va vota guvernul PNL, avand in vedere ca Iohannis…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale l-a atacat, miercuri, pe premierul desemnat Ludovic Orban, despre care a spus ca parca joaca intr-o comedie, dar și pe președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei intalniri electorale care a avut loc in județul Suceava, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Votul in Parlament pentru Guvernul Orban devine problematic. O recunoaste chiar liderul PNL: "Am stabilit o strategie in cazul in care ne vom confrunta cu un boicot. Am prgatit o strategie de mobilizare, am introdus in Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot…

- Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic Orban si ca nu a discutat cu acesta dupa nominalizarea lui de catre presedintele Romaniei. "Mai este un aspect si vreau sa fiu foarte clar asupra lui: acest guvern, si asa am inteles…

- Bogdan Chirieac a vorbit in direct la Romania TV despre prelungirea interimatului premierului Viorica Dancila in cazul lipsei de cvorum din Parlament, dar și despre posibilitatea ca președintele țarii sa o desemneze tot pe Viorica Dancila pentru a forma un nou Guvern. ”Este lucrul cel mai…

- ​​Viorica Dancila se așteapta ca o parte dintre semnatarii moțiunii de cenzura sa se razgandeasca și sa nu voteze împotriva Guvernului pe motiv ca nimeni nu a ajuns în Parlament „pe persoana fizica” și vor trebui sa le explice primarilor de ce „nu-și vor mai primii banii”.…

- Urmeaza o saptamana de foc pe scena politica romaneasca, decisiva pentru soarta guvernului Dancila. In așteptarea votului de joi la moțiunea de cenzura, PSD și partidele de opoziție fac calcule și planuri. In joc a intrat și președintele Klaus Iohannis, care se declara convins ca saptamana viitoare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila incalca Legea fundamentala prin refuzul de a se prezenta in Parlament pentru a cere votul asupra remanierii Guvernului si a...