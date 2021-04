Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca proiectul privind modificarea legilor justitiei pe care ministrul Stelian Ion l-a trimis catre CSM nu a fost discutat in coalitia de guvernare si nici nu a fost supus unor dezbateri publice ample.



"Obiectivul fundamental al PNL, atat in perioada in care am fost in opozitie, cat si, mai ales acum, ca suntem la putere, a fost acela de a asigura independenta justitiei, de a asigura un cadru legislativ la nivelul reglementarilor si standardelor europene care sa asigure liberul acces al cetateanului la justitie, sa asigure independenta…