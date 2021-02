Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca nu exista „niciun risc” pentru Florin Cițu in a-și asuma masurile din programul de guvernare, pentru ca este susținut din Parlament. „Avem un program de...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il face mincinos pe premierul Florin Citu, reproșandu-i ca atat el, cat si coalitia de guvernare, au votat in decembrie in Parlament programul de guvernare care prevedea cresterea pensiilor in acest an, nu in 2022, cum au anunțat acum. „Citu, esti un mincinos! Ce incredere…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca a mințit in legatura cu pensiile. Asta, in contextul in care premierul a anuntat, miercuri, ca punctul de pensie va mai creste abia in 2022. Ciolacu aminteste ca in programul de guvernare, votat in decembrie, scria „negru pe alb"…

- Presedintii partidelor din cadrul coalitiei nou formate, PNL, USR PLUS și UDMR, au semnat un acord de guvernare la Parlament. Acordul de coalitie cuprinde direcțiile de acțiune pe urmatorii 4 ani.

- Dupa un debut furtunos al negocierilor pentru formarea noului Guvern, in care fiecare parte implicata cerea tot și aproape ca nu oferea mai nimic, vocile vehemente s-au mai domolit. Cele trei formațiuni au incheiat duminica o noua zi de negocieri despre programul de guvernare și modul de lucru in coaliție.„Discuțiile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au facut progrese importante in negocierile privind formarea coaliției și este posibil ca in aceasta seara sa avem un nou Guvern.„Veți știi la finalul zilei, o sa va anunț ca am facut progrese foarte importante. Programul mai are 2 segmente de discutat,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis propunerea liberalilor pentru funcția de premier și șefia Camerei Deputaților. „I-am prezentat președintelui mandatul dat de conducerea PNL. Guvern de centru-dreapta cu…