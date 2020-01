Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care vor fi reluate, probabil, din luna martie, a declarat luni seara premierul Ludovic Orban. ‘Vor fi finantate. Aici este clar ca trebuie sa dam acest impuls, in special pentru producatorii din Romania. Industria auto in Romania are un procent foarte important din produsul intern brut. De asemenea, asigura o foarte mare parte din exporturile Romaniei, or, aici e nevoie de acest stimulent pentru a creste, practic, productia interna. (…) Cel mai probabil in luna martie (…) Rabla Plus va continua. (…) In anul 2019 nu s-au achizitionat…