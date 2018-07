Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la respingerea candidaturilor pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca probabil ministrul Justitiei, Tudorel Toader, asteapta ca unul dintre "cavalerii apocalipsei justitiei", respectiv Florin Iordache, Serban Nicolae…

- Cu doar o zi inaintea expirarii termenului de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de șef al DNA, niciun procuror nu și-a inregistrat candidatura. Cu toate acestea, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, ca este ...

- Florin Iordache citeaza din paragraful 133 al opiniei preliminare a Comisiei de la Venetia, afirmand ca aceasta a laudat „separatia carierelor" judecatorilor de a procurorilor, prin transferarea competentelor de numiri de la Plen la cele doua sectii ale CSM."Noul mod de luare a deciziilor…

- “PNL, ca si in cazul legilor justitiei, si in cazul Codului penal si Codului de procedura penala s-a adresat APCE in vederea sesizarii Comisiei de la Venetia. Astazi, Comisia de Monitorizare a Comisiei Europei a aprobat solicitarea formulata de PNL si a decis sesizarea Comisiei de la Venetia privitor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la raportul GRECO reprezinta "o lipsa de respect" fata de un grup de state si de experti care au lucrat serios si obiectiv pentru a prezenta situatia reala din Romania cu privire la…

- Presedintel PNL, Ludovic Orban, a afirmat, miercuri seara, ca in cadrul Comitetului liderilor din Senat, s-a decis, la solicitarea senatorului Serban Nicolae, amanarea pentru data de 9 mai a audierii lui Tudorel Toader, desi ministrul Justitiei a anuntat ca va veni joi la Ora ministrului. "Luni, 23…