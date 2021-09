Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Birourile permanente reunite ale Parlamentului vor fi convocate, cel mai probabil luni, pentru stabilirea calendarului pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR. “Voi convoca, am cerut punct de vedere de la departamentul legislativ si voi convoca BPR, pentru ca BPR au atributul, conform regulamentului, de a stabili calendarul motiunii de cenzura. Probabil luni il vom convoca, in cursul zilei de luni, la o potrivita. Inca nu am discutat cu colegii din BPR“, a spus Orban sambata la Palatul Parlamentului, la finalul sedintei Biroului Politic National…