Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca prin motivarea Curtii Constitutionale cu privire la revocarea sefei Directiei Nationale Anticoruptie este incalcat principiul constitutional al independentei justitiei. "In ultimele luni am asistat la crearea unei majoritati toxice in CCR de catre un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv, folosind CCR, sa calce in picioare independenta justitiei si sa puna punct oricarei activitati a procurorilor privitor la lupta impotriva coruptiei la nivel inalt. In urma deciziei CCR am exprimat un punct de vedere, in schimb, dupa o analiza…