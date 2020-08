Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzura depusa de PSD. Premierul considera ca acest gest „este un act de iresponsabilitate politica” și spune ca PNL nu sta cu mainile in san. „Am declanșat negoieri cu toți parlamentarii, indiferent de culoarea lor politica”, spune Orban. In plus,…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat ca depunerea motiunii de cenzura de catre PSD este un „gest stupefiant de iresponsabilitate”.Citește și: Ludovic Orban a EXPLODAT dupa moțiunea PSD: 'Nu le e rușine baronilor? O asemena colecție de minciuni, de date falsificate, n-am vazut in istoria moțiunilor'„Motiunea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat ca luni, 17 august, va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.Prezent la lansarea candidatilor la Primaria Capitalei si la primariile de sector, Marcel Ciolacu a declarat ca "maine, PSD va depune moțiunea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa premierului Ludovic Orban, ca social-democrații vor depune moțiunea de cenzura in 17 august. Ciolacu a acuzat guvernarea liberala ca a distrus economia, „a vamuit sanatatea romanilor” și…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa și premierul Ludovic Orban, ca PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului luni, 17 august.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face un anunț care complica extrem de mult situația politica. Liderul UDMR anunța faptul ca maghiarii nu vor semna o moțiune de cenzura, demers susținut de PSD, ALDE și Pro Romania.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' Constituția…

- Liberalii ameninta social-democrații cu Curtea Constituționala daca depun motiune de cenzura pana in septembrie, atunci cand va incepe sesiunea parlamentara ordinara. PNL susține ca un astfel de demers inițiat in iulie și august, atunci cand Parlamentul lucreaza in sesiune extraordinara, ar fi neconstituțional.

- Parlamentarii PSD incep sa lucreze la motiunea de cenzura pe care o vor depune a doua zi dupa incheierea starii de alerta, a anuntat liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "Va anunt public ca, incepand de astazi, parlamentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura…