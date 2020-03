Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca se are in vedere stabilirea unor obligatii pentru persoanele izolate la domiciliu cand solicita interventia unei echipe de depanare la reteaua de cablu, la furnizorul de gaze sau electricitate de a anunta ca sunt intr-o situatie…

- Reprezentantii Primariei Lugoj nu stiu cate persoane sunt izolate la domiciliu pe raza municipiului. Ministrul de Interne, Marcel Vela a declarat in cursul zilei de luni ca politistii locali si cei de la Politia Nationala ar trebui sa verifice daca persoanele izolate respecta legea si sa ia masuri drastice…

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Medicii epidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate Publica Buzau monitorizeaza cinci persoane din judet intoarse recent din China, acestea fiind izolate voluntar la domiciliu. Zeci de chinezi de la o...

- Acuze grave la adresa ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela! Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, a dezvaluit planul secret al lui Marcel Vela.Dumitru Coarna susține ca Marcel Vela minte și ca, de fapt, urmarește sa... Citește…

- S-a aflat adevarul! La inceput de 2020, premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au mutat in forța, continuand cu execuțiile.In locul celor executați, au fost instalați... Citește AICI adevarul despre ultimele EXECUȚII facute de Ludovic Orban și Marcel Vela - Oamenii instalați…

- Portile fostului Comitet Central (CC) al PCR, actual sediu al Ministerului Afacerilor Interne, au fost deschise, duminica, vizitatorilor, in memoria celor care s-au jertfit la Revolutie, in urma 30 de ani. "Este un moment important, pentru ca acolo a fost multa suferinta, multa durere,…