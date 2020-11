Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca s-a intalnit cu peste o suta de primari de municipii si orase pentru a solutiona problema spatiilor deschise in care producatorii romani sa isi vanda marfa in continuare.



"Am avut o intalnire cu peste 100 de primari de municipii si de orase. Pentru orice situatie trebuie gasite solutii Sunt piete inchise care nu pot fi deschise, sunt piete inchise care au pereti retractabili care pot fi deschise, sunt multe piete deschise si in mod traditional la noi pietele erau deschise. De 10-12 ani s-au inchis pietele, desi unele piete au…