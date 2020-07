Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca autoritațile au in discuție „trei, patru” scenarii pentru deschiderea anului școlar, un grup de lucru interministerial analizand toate variantele pentru acest lucru....

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a fost constituit un grup interministerial in care au fost pregatite mai multe scenarii pentru deschiderea scolilor, in toamna, dar considera necesara reducerea numarului de elevi dintr-o clasa. Totodata, acesta a mai precizat ca pana in prezent nu poate da un raspuns…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, joi, va avea o discutie cu ministrii Sanatatii, Economiei si Internelor, la care vor fi invitati si reprezentantii HoReCa, pentru a pregati deschiderea restaurantelor, insa a atras atentia ca acestea isi vor relua activitatea atunci cand vor permite conditiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca deschiderea bisericilor este in discuție, ca se analizeaza factorii de risc epidemiologic, ca aceste analize vor continua și asupra efectelor relaxarii de dupa 15 mai dar, cel mai probabil, atunci cand se va lua decizia deschiderii Bisericilor, slujbele se vor…