Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca premierul Florin Citu a declansat criza politica, iar alegerea noului presedinte al liberalilor nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis, informeaza Agerpres . Ludovic Orban a precizat ca o solutie la criza politica poate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca o solutie la criza politica poate fi "demisia premierului", iar alegerea presedintelui partidului nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis. Inainte de a intra in complexul Expo Arad pentru a-si sustine motiunea…

- Ludovic Orban, președintele PNL, crede ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, poate rezolva imediat criza politica de la București. Este nevoie de un un tete-a-tete cu cei implicați, nu știu de ce nu o face, spune Orban. „Președintele poate rezolva criza… un tete-a-tete de 15 minute cu cei implicați”,…

- Ludovic Orban a incercat sa explice scaderea PNL in sondaje din ultimele luni. Fostul premier a gasit chiar și vinovatul. Mai exact, președintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca partidul este in scadere in sondaje și ca oamenii sunt critici fața de liberali, pentru ca le reproșeaza ca in loc sa gaseasca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sugerat ca Florin Citu si-a depus candidatura pentru sefia partidului doar dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, solutie pentru iesirea din criza este considerata retragerea lui Florin Citu din functie.

- Social-democrații ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa iasa ”din letargie”, sa-și asume ”Guvernul sau”, iar la final sa ii ceara demisia premierului Florin Cițu. ”PSD...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara "urgent" demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara "urgent" demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal. "Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica…