Orban: Premierul are argumente pentru revenirea la o viaţă normală după 1 iunie; Susţin acest lucru Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat marti ca sustine revenirea la normalitate dupa data de 1 iunie, adaugand ca premierul detine "argumente serioase" in acest sens. "Sunt convins ca premierul se gandeste la anumite lucruri si sunt convins ca in momentul in care a prezentat aceasta perspectiva de reducere a restrictiilor dupa data de 1 iunie are la baza argumente serioase. In ceea ce ma priveste, sustin acest lucru. Eu cred ca sunt anumite elemente si anumite informatii care pot sa implice posibilitatea de a reveni la o viata normala dupa 1 iunie", a declarat Orban, la Parlament.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

