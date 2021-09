Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban sugereaza ca Florin Cițu ar folosi banii din PNDL, ca sa cumpere susținerea primarilor. El sustine ca Iohannis i-a facut plangere penala lui Liviu Dragnea, ca ar fi folosit banii din PNDL 1, ca sa cumpere sustinerea unor primari, inainte de alegerile din 2014. Presedintele PNL lanseaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Focsani, ca va continua parteneriatul cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si dupa ce va castiga alegerile pentru presedintia PNL la congresul din 25 septembrie. "Asa cum am avut un parteneriat onest, in beneficiul…

- Premierul Florin Cițu și-a convocat susținatorii la vila Lac, in aceasta seara, la ora 21.00. Candidat la președinția PNL, impotriva actualului șef al PNL, Ludovic Orban, Florin Cițu vrea sa discute cu tabara care-l susține despre strategia pentru urmatoarea perioada, transmite Realitatea PLUS.Cei din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca cel care va pierde alegerile la Congresul din 25 septembrie, isi va pierde legitimitatea si pentru functia administrativa pe care o ocupa, indiferent ca e vorba de functia de premier sau de presedinte al Camerei Deputatilor. Orban a mai explicat ca este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu ar trebui sa dea lectii de management politic, in contextul in care atunci cand a fost presedinte de partid si premier, formatiunea sa a scazut foarte mult in optiunile electoratului. "M-as feri, in locul…

- In mod evident, Cițu are o cu totul alta abodare, transnaționala, legata de corporatism, progresism si așa mai departe. El reprezinta, de fapt, nu traditia PNL, ci o alta structura politica. E foarte posibil sa caștige el, daca ma uit la ultimele evoluții, Cițu a confiscat guvernarea pentru batalia…

- Cine va caștiga șefia PNL se va inscrie cumva ca moștenitorul legal și oficial al lui Klaus Iohannis și va avea, in masura predictibilitații societații romanești, mari șanse sa pastreze puterea (sau mare parte din ea) dupa incheierea celui de-al doilea mandat la Cotroceni al actualului președinte. Acesta…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca are cu Klaus Iohannis un parteneriat care a funcționat aproape fara cusur. El a amintit ca, prin retragerea sa in 2014 din cursa interna pentru șefia PNL, l-a susținut pe Klaus Iohannis sa fie președintele Romaniei.