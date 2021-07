Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 4 iulie, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau, ca Partidul Național Liberal are „niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parca nu s-au nascut aici”, cu referire la partenerii din USR-PLUS.„Nu i-am vazut la drapelul…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la șefia PNL. ”Sun un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale. De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza România. PNL are nevoie de un suflu nou”, a spus Cîțu.Liberalii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Președintele PNL Ludovic Orban a facut precizari, marți, cu privire la declarația ca romanii ar putea plati pentru vaccinul anti-COVID. „Nu in perioada de pandemie, nu pana cand nu se va ajunge la o imunizare colectiva. Am fost intrebat la Argeș pe tema asta și am dat o explicație destul de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a fost prezent la ceremoniile de aniversarea a PNL, unde le-a urat „La multi ani” membrilor partidului, din partea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Orban a mai spus ca partidul este judecat pentru ceea ce face la guvernare, motiv pentru care PNL trebuie sa gaseasca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus luni, dupa ședința liberalilor, ca premierul beneficiaza de susținere totala și nu se pune in discuție schimbarea configurarii politice. „Noi nu ne jucam cu Romania. Indemnul nostru este sa lasam la o parte ceea ce ne separa și sa ne concentram pe buna guvernare”,…

- Ludovic Orban: „”Premierul evalueaza periodic activitatea fiecarui demnitar. Cand considera ca e de luat o decizie, o va lua. Comunicam constant cu premierul Cițu și susținem orice decizie va lua. Nu exista alta formula de guvernare in afara coaliției. PSD și-a batut joc Romania mult timp cat a fost…

- "Decizia premierului arunca coaliția de guvernare intr-o criza majora" Vicepremierul Dan Barna. Foto: gov.ro. Premierul Florin Cîtu nu mai beneficiaza, în acest moment, de sustinerea USR-PLUS, care cere retragerea încrederii acordate sefului executivului. Anuntul a fost facut,…