Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a afirmat sambata, la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL), ca este convins ca la congresul din 25 septembrie reprezentantii TNL vor vota liber si ca nu se vor lasa controlati si indrumati sa voteze altfel decat cum gandesc…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a afirmat sambata, la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL), ca este convins ca la congresul din 25 septembrie reprezentantii TNL vor vota liber si ca nu se vor lasa controlati si indrumati sa voteze altfel decat cum gandesc…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, sustine ca a fost o greseala ca s-a acceptat ca actuala confruntare interna sa dureze trei luni în loc de o luna, sustinând ca "festivalul democratiei" din PNL a "omorât" partidul, transmite News.ro.În discursul rostit,…

- Ludovic Orban a afirmat duminica, la Targu Mures, ca actuala criza politica nu este dorita de romani si din acest motiv trebuie incheiata cat mai repede. Liderul PNL a mai afirmat ca si-a indeplinit obligatiile constitutionale si legale si a convocat Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului pentru…

- Florin Cițu trebuie sa aiba, conform statutului, o vechime de 5 ani in PNL pentru a candida la funcția suprema in partid, iar el o implinește abia in octombrie, la o luna dupa alegerile din septembrie. Orban a declarat, luni seara, ca nu s-a gandit la acest aspect, dar e convins ca premierul…

- "Va mulțumesc pentru ca sunteți alaturi de mine intr-o perioada in care unuii incearca sa demonstreze ca sunt singur. Știți foarte bine ca nu sunt singur. Este adevart ca avem surprize in fiecare saptamana, se mai sucește cate unul. Se pot suci presedinții de filaiale, dupa ce ajung in funcție, miniștrii,…

- Vicepremierul Dan Barna a criticat marți problemele pe care le are coaliția in adoptarea unor proiecte pe care și le-a asumat. Liderul USR a aratat ca fiind trei partide membre ale coaliției, implicit se lucreaza cu trei viteze diferite, intr-o emisiune la TVR1, citata de Agerpres și news.ro. „Este…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași ca spitalele trebuie sa foloseasca cei 50 de milioane de euro prevazuți cand el era premier pentru modernizarea circuitelor si instalatiilor. „Stiti foarte bine ca inca din…