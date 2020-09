Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis candidatilor si sustinatorilor PNL din judetul Calarasi ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare, el dand asigurari ca alesii locali ai PNL vor avea in Guvern un partener.„In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat ca partidul din care face parte a fost pus intr-o situatie "extrem de dificila" de catre PNL inaintea alegerilor locale, motiv pentru care respinge ideea unei aliante cu liberalii dupa alegerile parlamentare, potrivit Agerpres. Precizarile…

- Ludovic Orban a anunțat ca școala va incepe in 14 septembrie, iar alegerile locale vor avea loc la data stabilita, 27 septembrie. Prim-ministrul a anunțat vineri ca școlile ar putea incepe online in 14 septembrie și ca desfașurarea cursurilor in salile de clasa ar putea fi amanata pentru octombrie,…

- Organizatia USR Constanta a transmis azi urmatoarea informare de presa: Alegerile locale din 27 septembrie au o miza uriasa: dupa zeci de ani de pesedismldquo;, putem castiga alegerile si ne putem salva localitatile de aceasta molima numita PSD. La Constanta, dupa 20 de ani in care PSD a facut legea,…

- Ministrul Sanatatii, dar si premierul Orban sunt de parere ca alegerile locale ar trebui organizate pe parcursul a doua zileInvitat la "Jurnalul de seara" de la Digi24, premierul Ludovic Orban a declarat ca ar fi bine ca alegerile locale sa se organizeze pe parcursul a doua zile, dar ca o modificare…

- Ludovic Orban nu vrea amanarea alegerilor locale și ar vrea ca toți candidații sa poarte masca. Premierul a spus vineri ca data alegerilor locale este cea stabilita de Parlament, 27 septembrie, si a subliniat ca si alte tari au organizat alegeri in acest an fara ca in urma respectivelor scrutine sa…

- "Am adoptat astazi in Guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (...). Este adevarat ca nu se vor putea organiza adunari publice, mitinguri electorale, normal, daca se face campanie din casa in casa, candidatii vor trebui sa poarte masca, pentru ca in spatii inchise…

- Intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Suceava, premierul Ludovic Orban a declarat ca in condițiile actuale de raspandire a COVID-19 se vor organiza alegerile locale pe data de 27 septembrie. Premierul a mai spus ca, in acest sens, Guvernul va adopta saptamana viitoare un proiect de lege prin…