Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii nu vor vota rectificarea bugetara, pe care o considera o ''mare minciuna''. "Nu am votat nici legea bugetului de stat. Cu siguranta actuala rectificare bugetara este o mare minciuna. (...) Cu siguranta ca nu vom vota", a spus Orban, referindu-se la rectificarea bugetara. Potrivit acestuia, rectificarea bugetara "nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale bugetului". "Nu ai cum sa prevezi cheltuieli mai mari in conditiile in care tu ai incasat sub planul pe care ti l-ai facut in materie de venituri ale bugetului…